Malena: «Su Onlyfans ho incassato 27mila euro in un mese. Le ragazze comuni guadagnano più di me»

di Dajana Mrruku

Filomena Milena Mastromarino, in arte semplicemente Malena, ha rilasciato una lunga intervista molto intima a Monica Setta durante il programma "Storie di donne al bivio". La porno attrice ha ripercorso la sua vita personale e lavorativa attraverso le tappe più importanti, rivelando anche guadagni e segreti dietro il set di film porno. «Il set è la parte dove si guadagna di meno», ha raccontato Malena, stupendo la giornalista che non si aspettava queste cifre.

I guadagni di Malena

«Sicuramente guadagnano molto produttori e registi, ma noi attori siamo delle umili formiche in quanto i diritti non sono di nostra proprietà. Si va quindi dai 1000 ai 2000 euro per una scena in base alla popolarità. Quando lavoro a Budapest faccio di base una sola scena al giorno, i set durano giornate intere fra trucco, preparazione intima personale e ciak.

I suoi soldi non derivano quindi solo dai set di film hard, bensì da piattaforme social come Onlyfans: «Quanto guadagno in un mese? Riesco anche a guadagnare 10.000 euro al mese spesso. Ovviamente dipende da quanto lavoro. Durante il lockdown ad esempio, l’ho sempre dichiarato, sono arrivata ad incassare 27.000 euro. E calcolate che io sono un’attrice, le ragazze comuni che sono su questa piattaforma guadagnano più di me. Sì è vero, però io lo dichiaro. Io sono famosa e non ho problemi a dire i guadagni. Certo che dichiaro tutto al fisco. Però confermo che le ragazze non popolari spesso guadagnano molto più di me. Questo ferisce molto le professioniste e le artiste che vedono le altre che lo fanno soltanto per soldi e basta».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA