«Essere una modella di Onlyfans in una città piccola è pericoloso: le persone si avvicinano pensando che tu sia disposta a fare qualsiasi cosa»

Maddi Miller rientra nell'1% di modelle Onlyfans più attive e seguite sulla piattaforma dei contenuti per adulti.

La 19enne australiana, in una recente intervista rilasciata a Perth Now, ha raccontato i vantaggi e gli svantaggi di un lavoro come quello di creare video per adulti. Sicuramente è una professione che le permette di guadagnare molto bene e di essere davvero felice di ciò che fa perché non è mai noiosa ma, allo stesso tempo, è anche vero che è quasi inevitabile sfuggire a sguardi indiscreti e battute non richieste, specie se si vive in una piccola città.

Ecco che cos'ha raccontato Maddi.

L'intervista di Maddi Miller

Maddi Miller, nella sua intervista a Perth Now ha raccontato: «Se di professione fai la modella di OnlyFans e vivi in una piccola città, è bene che tu stia molto attenta. Questo è il consiglio che mi viene da dare alle ragazze che desiderano fare il lavoro che faccio io. In un luogo piccolo, è molto più facile che le informazioni personali vengano diffuse e rese note.

Il consiglio di Maddi Miller

Maddi Miller, infine, ha consigliato a chiunque desideri fare il suo lavoro che sarebbe meglio intraprendere questa carriera in una grande città, dove creare contenuti per adulti non scateni battute o risate e, soprattutto, in un luogo dove il sesso non sia ancora un tabù.

