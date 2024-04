Sonja, modella con il seno record: «Se sono sexy non posso farci niente, ma gli sguardi indiscreti mi infastidiscono»

di Redazione web

Sonja Lahtinen è una modella finlandese molto conosciuta sui social per il suo aspetto fisico esplosivo, infatti, detiene il record di seno più grande della Finlandia. La 35enne, per aumentare a dismisura la sua taglia ha speso più di 39mila euro ed è molto felice del risultato, anche se a volte, può capitare che attiri sguardi indiscreti e fastidiosi. Tuttavia, Sonja ha più volte dichiarato che lei non può farci nulla se è troppo sexy.

Sonja Lahtinen su Instagram

Sonja Lahtinen, su Instagram, è seguita da 620mila follower che amano i suoi contenuti sexy e provocanti. I suoi post riscuotono sempre grande successo e raccolgono migliaia di like e commenti che, a volte, sono anche fuori luogo. Comunque sia, la modella è molto autoironica e non bada più di tanto a ciò che le scrivono: lei stessa fa sapere che è possibile appoggiare sul suo seno una tazzina di caffè.

L'ultima serie di foto nuove ha riscosso molto successo: Sonja, con una maglietta molto attillata, che non lascia nulla all'immaginazione, ha scritto di essere molto felice che la primavera sia arrivata anche in Finlandia.

Gli svantaggi di un seno esplosivo

In un'intervista rilasciata al Daily Star, Sonja Lahtinen aveva spiegato quali fossero gli svantaggi di avere un seno così grande: «Non riesco più a dormire comodamente a pancia in giù ed è difficile trovare vestiti che si adattino bene al mio corpo senza richiedere modifiche».

