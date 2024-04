«Vi piace il mio Auschwitz?», il video di Michelle Comi con i due comici nella bufera. Poi le scuse, ma non lo cancellano

di Redazione web

«Raga, vi piace il mio Auschwitz?» chiede una provocante Michelle Comi, creatrice di contenuti per la piattaforma per adulti OnlyFans, menntre sfoggia un mini abito bianco che mette bene in vista decollettè e lunghe gambe. La domanda è rivolta a due adolescenti, noti su Instagram come "I' duo toscano", alias Lorenzo Fibbi e Matteo Trombetta, e che proprio sul loro profilo hanno pubblicato il video che ha sucitato non poca indignazione.

«Che gli si può dire a un Auschwitz del genere... Sì, ci garba, ci gamba, sì dai bello», risponde la coppia comica riprendendo il gioco di parole che usa al posto di "outfit" il nome del tristemente noto campo di concentramento.

Le critiche

Numerosi i commenti di critica per il gioco di parole che a molti non è piaciuto. «Trovo vergognoso che si utilizzi il nome di un campo di concentramento anzi del più famigerato per scherzare in modo anche squallido - commenta Marco Carrai, Console onorario di Israele -.

Le scuse

Nonostante le critiche, il due comici hanno lasciato il video al suo posto, ma si sono scusati attraverso una serie di storie pubblicatte su Instagram: «È ovvio che noi scherziamo e che è solo un gioco di parole con outfit, non c’è nessun black humor, nessun riferimento alla Shoah, non è un video mirato a offendere nessuno. Ci dispiace che qualcuno possa essersela presa».

