OnlyFans, Michelle lascia il posto fisso al centro tumori per la piattaforma online: «Ora sono felice e guadagno di più»

Michelle Comi ci ha pensato bene prima di lasciare il contratto a tempo indeterminato da dipendente statale, ma guadandosi indietro adesso non ha dutti: «Rifarei tutto». Adesso è una delle creator di OnlyFans più famose in Italia, con oltre 230mila follower divisi su due profili Instagram, uno più casto e l'altro che rimanda ai contenuti hot.

Chi è Michelle Comi

«Lavoravo all’Istituto per tumori di Milano come impiegata amministrativa, prendevo 1400 euro al mese. Avevo solo Instagram, eppure non ero ben vista al lavoro. Ero vittima di mobbing e le mie colleghe mi guardavano malissimo», ha detto a "Cronaca Qui". Così, ha deciso di cambiare vita: «Mi sono licenziata dall’ospedale e ho aperto Onlyfans. E oggi sono felice».

Oltre all'aspetto psicologico, c'è anche quello economico: «Quanto guadagno? Preferisco non dirlo, ma non è paragonabile al mio stipendio in ospedale». E sulle polemiche per la crescita di OnlyFans, dice la sua: «La politica considera Onlyfans un problema? E’ assurdo, siamo nel 2023. I politici si preoccupino del gioco d’azzardo». E sulle critiche dei genitori aggiunge: «Non è semplice accettarlo, a mia madre la cosa non andava giù. Ma è inutile vietare le cose ai figli. Certo, bisogna essere pronti, viviamo in una società all’antica. Ragazze, preparatevi agli insulti».

