«Mi sentivo sola e la natura ha riempito questo vuoto, perciò ho iniziato una relazione erotica con una quercia»

di Redazione web

La storia di Sonja Semyonova in poco tempo ha fatto il giro dei social diventando virale. La 45enne dell'Isola di Vancouver, British Columbia, Canada, è un'amante della natura e, fino a qui, non c'è nulla di scandaloso. Quello che, tuttavia, sorprende è il fatto che ami così tanto ciò che la circonda che, recentemente, ha iniziato una relazione erotica con un albero. Sonja si definisce "un'ecosessuale", ovvero, appartiene al gruppo di coloro che "fanno l'amore" con la natura.

La storia di Sonja Semyonova

La storia di Sonja Semyonova è stata riportata dal Daily Star che ha raccontato che la 45enne, come lei stessa ha spiegato sui social, si è sempre sentita sola e la natura è stata in grado di riempire quel suo vuoto interiore. Vuoto che è stato colmato soprattutto da una quercia. Sonja ha raccontato com'è cominciato tutto: «Nell'inverno del 2020, durante la pandemia, l'unica cosa che mi rendeva serena era passeggiare, l'ho fatto per cinque giorni alla settimana, tutte le settimane e tutto l'inverno. Un giorno, mentre stavo camminando su un sentiero, ho notato una connessione con una quercia a cui passavo sempre davanti. C'era un erotismo così grande e così potente che mi collegava a questa pianta che non sono riuscita ad andare avanti ma, invece, sono rimasta ferma davanti all'albero. La presenza che sento con la quercia è ciò che ho sempre cercato. La sensazione di essere piccola e impotente davanti a qualcosa di così solido e la sensazione di essere al sicuro, mi hanno fatta innamorare. Desideravo da tempo quell'ondata di energia erotica che arriva quando incontri un nuovo partner. Così, ho cominciato ad avere esperienze "erotiche"».

La storia di Sonja e della quercia

Infine, Sonja Semyonova ha specificato che l'atto erotico nei confronti della natura non è quello che tutti immaginano quando, ad esempio, si tratta di due persone: «Un grosso errore è pensare che ecosessualità significhi sesso, nel senso fisico, tra le persone e la natura, no, è un modo diverso di esplorare l'erotico».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA