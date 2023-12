«Sono un attore porno e tornare a casa dalla mia fidanzata dopo una bella giornata di lavoro è davvero difficile»

di Redazione web

Damon Dice, all'anagrafe Spencer Michael Barrick, è una pornostar statunitense che ha rivelato che, grazie al suo lavoro sui social, ai contenuti bollenti che pubblica ma anche ai ruoli che ottiene nei film, guadagna molto bene. Il denaro non è un problema, ciò che più lo preoccupa, come ha ammesso lui stesso in una recente intervista, sono le relazioni con le altre persone che potrebbero essere influenzate dal pregiudizio verso il suo lavoro.

L'intervista a Damon Dice

Damon Dice ha rilasciato una lunga intervista al podcast Soft White Underbelly a cui ha spiegato: «Lo so che può sembrare strano ed egoista ma, dato che, sono una pornostar, per me, tornare a casa dalla mia fidanzata dopo una bella giornata di lavoro, è davvero difficile perché so che quello che ho vissuto nel set non è proprio la realtà. E gestire il tutto è complicato. Ho frequentato ragazze che sono pornostar e ragazze che non lo sono. In entrambi i casi, ci sono dei pro e dei contro. Direi che nel complesso è difficile uscire con qualcuno essendo una star di film per adulti, anche ora che sono impegnato non è semplice, ci sono mille fattori da considerare come, ad esempio, la gelosia. Nelle relazioni monogame ideali, siete solo tu e il tuo partner a fare sesso. Nel mio caso, invece, io ho rapporti con più donne, è vero che è per lavoro ma è comunque strano. Anche se riesco a separare il lavoro dalla mia relazione è comunque difficile dire a qualcuno che ti ama, e che tu ami "Sai, oggi ho fatto del sesso fantastico". Non è carino, però, è qualcosa con cui devo convivere... almeno per il momento».

Gli inizi di Damon Dice

Damon Dice ha anche parlato di come ha cominciato a lavorare nel mondo del porno e di come, inizialmente, si vergognasse del suo lavoro: «Ero molto riservato...

