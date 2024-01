Matrimonio senza bambini, gli sposi vietano l'ingresso: «La mia famiglia è arrabbiata, ma in tanti ci danno ragione»

di Redazione web

Organizzare un matrimonio è sempre abbastanza stressante: ci sono mille cose a cui pensare, gli inviti e le partecipazioni da preparare e, ancora, il ristorante, il vestito e chi più ne ha, più ne metta. Una ragazza ha raccontato su Reddit la sua storia: ha deciso che alle sue nozze non vorrà bambini perché pensa che non riescano a rimanere fermi e, correndo a destra e a manca, potrebbero rovinare la festa. Il post della futura sposa ha riscosso molto successo.

La vicenda

Una ragazza, che a breve si sposerà, ha raccontato su Reddit la sua vicenda: «Ho 28 anni e mi sposerò tra pochi mesi, io e il mio fidanzato stiamo organizzando il matrimonio ma abbiamo messo una regola "vietato portare i bambini". Vogliamo che sia una festa per soli adulti e lo abbiamo scritto anche nei nostri inviti! Tuttavia, mia cognata, ha quattro figli piccoli ed è arrabbiata per la nostra decisione. Mi ha chiamato chiedendomi di fare un'eccezione per i suoi bambini, dicendo che non può lasciarli a nessuno. Sono empatica, resto ferma sulla mia decisione. Le ho suggerito di godersi una serata libera senza figli e le ho assicurato che l'avremmo aiutata a trovare una baby sitter.

«Sposerò la mia compagna, ma mia figlia non sopporta i suoi figli: quando ha saputo delle nozze mi ha dato dello str***o»

I commenti social

La storia raccontata dalla futura sposa ha riscosso molto successo su Reddit e ha raccolto tantissimi commenti da parte degli utenti che hanno appoggiato la ragazza. Qualcuno ha scritto: «Io penso che tu non sia per nulla str***, il matrimonio è il tuo e decidi tu cosa fare», «Hai ragione, tornassi indietro la metterei anche io questa "regola"» oppure ancora «Non capisco perché la famiglia si sia arrabbiata... prendete una baby sitter e basta, il problema è risolto».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Gennaio 2024, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA