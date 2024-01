«L'ex fidanzata del mio ragazzo messaggia con sua mamma e sono amiche. A lui sta bene ma io sono molto arrabbiata»

di Redazione web

Tra moglie e marito non mettere il dito ma nemmeno tra fidanzato e fidanzata, soprattutto... se sei la ex.

La storia che una ragazza ha raccontato su Reddit ha riscosso molto successo tra gli utenti social che hanno commentato numerosi. L'ex fidanzata del compagno della protagonista della storia sarebbe rimasta molto amica dell'ormai ex suocera e starebbe avendo dei comportamenti un po' invadenti, ma lui sembrerebbe non rendersene conto.

La storia

La protagonista della storia pubblicata su Reddit ha scritto: «Io e il mio ragazzo stiamo insieme da due anni e non abbiamo mai avuto problemi, solo che ultimamente la sua ex sta chattando con sua madre e sono come amiche, inoltre, più volte, si è autoinvitata a casa del mio ragazzo e alla madre sta anche bene. La loro relazione era finita male perché lei “sfruttava” il mio ragazzo a livello economico...

I commenti social

Il post della ragazza ha riscosso molto successo tra gli utenti di Reddit che hanno commentato: «Le madri dovrebbero fare un passo indietro e smetterla di decidere per il propio "bambino"» oppure «Direi che è un po' invadente, ma finché si limita a essere amica della madre e non la usa come scusa per invadere in qualche modo il vostro spazio o per ricominciare a rapportarsi con lui direi che ve ne può fregare il giusto».

