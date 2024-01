«Ho aperto la porta al fattorino con il tiralatte attaccato e lui mi ha guardato storto... ma cosa ho fatto di male?»

di Redazione web

Quando una donna diventa mamma, soprattutto se per la prima volta nella sua vita, deve rivedere tutti i suoi orari e le sue abitudini che devono modellarsi a seconda dei bisogni del suo bambino. Una giovane mamma si è lasciata andare a un lungo sfogo su Reddit raccontando ciò che le è successo: dato che sta allattando il suo piccolo, ma non sempre può attacarlo al seno, si aiuta con il tiralatte. Proprio mentre aveva l'attrezzo sul petto, ha aperto la porta al fattorino che è rimasto molto stupito.

La vicenda

La neo mamma ha raccontato su Reddit ciò che le è successo: «Ho avuto un bambino da poco e, attualmente, sto tirando il latte 6 volte al giorno. Il mio neonato ha avuto problemi con la lingua e difficoltà ad attaccarsi, quindi sono costretta a dargli il latte solo con il biberon. A casa, quando siamo solo io e mio marito, non mi copro per fare tutti i passaggi, mentre, quando sono in compagnia, indosso una maglietta che mi copra il décolleté (lo faccio solo perché non mi sento a mio agio nel tirare fuori il seno davanti ai miei suoceri, genitori o amici, ma non perché pensi ci sia qualcosa di sbagliato). Ieri, proprio mentre tiravo il latte, ha suonato il fattorino con un pacco che aspettavo da tempo e che se non avessi ritirato, sarei stata costretta a prendere all'ufficio postale che, però, mi è scomodo, al momento, con un neonato.

I commenti social

La storia della neo mamma ha riscosso molto successo su Reddit e tantissimi utenti hanno commentato con pensieri del tipo: «Sei stata anche troppo calma, io avrei reagito diversamente...», «Non capisco proprio il comportamento del fattorino, dato che, eri anche coperta» oppure ancora «Una mamma che accudisce e ama i propri figli dovrebbe essere sempre d'esempio per tutti e non essere trattata così».

