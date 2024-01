«Ingannato da mia cognata e mio fratello bast***o: ci ha dato da mangiare carne di mucca»

di Redazione web

Ogni religione ha le sue regole da rispettare e le sue tradizioni e usanze da seguire. Chi professa la fede induista, ad esempio, non può mangiare la carne di mucca perché commetterebbe peccato, dato che, in India, le mucche sono sacre. Un utente di Reddit si è lasciato andare a un lungo sfogo perché è stato ingannato e, a sua insaputa, ha mangiato alcune bistecche a casa del fratello e della cognata.

La vicenda

Il protagonista della storia raccontata su Reddit ha spiegato: «Mio figlio ha nove anni, siamo indiani ma, da qualche anno, viviamo negli Stati Uniti. Ci sono varie cose che sono proibite nella religione induista e una di queste è mangiare la carne di manzo. Recentemente, mio figlio mi ha parlato di alcuni dei suoi amici di scuola che continuavano a raccontargli di quanto fossero buone le bistecche mangiate al ristorante. Lui avrebbe voluto provarne una ma io gli ho spiegato che non poteva e, alla fine, ha ceduto e ha capito. O almeno così pensavo. Qualche giorno fa, infatti, mio fratello mi ha rivelato che mio figlio gli aveva chiesto aiuto per poter mangiare una bistecca. Comunque sia, una sera siamo stati ospiti a cena da lui e da sua moglie che hanno preparato mille piatti buonissimi, tra cui anche uno di carne.

I commenti social

Il post della carne di manzo ha riscosso molto successo su Reddit ed è stato commentato da tantissimi utenti. Qualcuno ha scritto: «Penso che arrabbiarsi troppo non sia mai la soluzione ma, in questo caso, tuo fratello avrebbe dovuto dirtelo, sapendo che questo argomento per te è delicato» oppure ancora «Diciamo che tuo fratello ha fatto una cosa totalmente contro la tua volontà e questo non è mai giusto».

