«La mia ragazza vuole fare sesso a tre con un nostro amico, ma io mi sento a disagio: forse è una scusa per lasciarmi»

A volte, per animare un po' la vita di coppia si possono trovare degli escamotage erotici che magari aiutano a ritrovare la passione perduta. Un ragazzo si è rivolto all'esperta dell'amore e delle relazioni, Jane O'Gorman: la sua fidanzata vorrebbe fare sesso a tre con un amico in comune. Il protagonista della storia, tuttavia, si sente molto a disagio in queste situazioni, ecco perché ha chiesto aiuto a "zia Jane".

La vicenda

Il ragazzo che ha scritto a Jane O'Gorman sulle pagine del Daily Star ha raccontato: «La mia ragazza non smette di propormi un rapporto di sesso a tre. Abbiamo già provato una cosa del genere e a me non era proprio piaciuto, mi sono sentito ridicolo: la mia ragazza e un'amica erano talmente prese l'una dall'altra che io ho finito per navigare su internet con il telefono. Recentemente, mi ha detto che crede potrebbe essere interessante fare sesso a tre con un ragazzo, un nostro amico in comune. Lei crede che possa essere divertente e che io sono antiquato e strano per non avere ancora acconsentito. Secondo lei, ultimamente, tutti si godono il sesso di gruppo, ma a me, non attira. Inoltre, sono sicuro che stia facendo tutto ciò per trovare una scusa per lasciarmi. Chiamami paranoico se vuoi, ma mi sento seriamente minacciato. Ho paura che se non sto al gioco verrò scaricato oppure che se lo farò, il nostro amico le piacerà così tanto che, comunque, mi lascerà».

Il consiglio dell'esperta

Dopo avere letto la lettera, Jane O'Gorman ha risposto dicendo: «Il sesso a tre può essere trendy in alcuni ambienti, ma se non ti piace l'idea di andare a letto con un altro ragazzo, hai il diritto di rifiutare. Se quello che la tua ragazza cerca è il brivido, perché non le proponi il paracadutismo o un giro sul quad? Purtroppo, penso che se le hai detto che non hai interesse a condividerla con un altro ragazzo, e lei continua a insistere, allora tu e lei siete arrivati ​​al capolinea. Prova a chiederle un confronto maturo.

