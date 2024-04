Resta incinta del secondo figlio ma il marito fugge. Lei lo cerca con un post su Fb e si scatena la caccia all'uomo: lo ritrova, ma non c'è il lieto fine

di Morgana Sgariglia

Ashley McGuire, abbandonata in Massachussetts dal marito un anno fa mentre era incinta del loro figlio più piccolo, ha ritrovato il consorte grazie a un post su Facebook. Il marito Charles, cuoco inglese, le ha riferito di essere disposto a sedersi e parlare. Il post diventato virale, che ha fatto partire una caccia all'uomo via web, è stato cancellato perché ormai ha compiuto il suo scopo.

Cosa è successo

L'uomo se ne è andato via dicendole che fare il marito e il padre non era il tipo di vita per lui. Quindi, le ha detto di aver cambiato Stato e numero di telefono e poi l'ha "ghostata", rendendosi un fantasma. Insieme hanno due bambini, uno appena nato e un altro che non vede da un anno.

Il divorzio

L'informazione le sarà utile per chiedergli il divorzio. «Divorziare da qualcuno che è diventato irraggiungibile è veramente dura e troppo lunga - scriveva la donna nel post cancellato -, quindi sto cercando di rintracciarlo per ottenere una firma su alcuni documenti così da poter chiudere questo capitolo e andare avanti con la mia vita».

Ashley è rimasta stupita dall'empatia delle persone e nel post di ringraziamento ha rivolto un pensiero particolare alle mamme single, che l'hanno sostenuta in modo significativo, definendole «una razza speciale».

