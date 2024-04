Cristina Marino in lacrime ricorda la gravidanza: «I miei genitori e mia nonna non mi hanno mai vista con il pancione»

di Dajana Mrruku

Cristina Marino ha lasciato il set cinematografico già da qualche tempo per dedicarsi completamente alla sua attività - la piattaforma wellness Befancyfit - e alla famiglia con Luca Argentero e i loro due figli, Nina Speranza e Noè Roberto. Durante la sua ultima intervista, Marino ha raccontato un momento molto difficile della sua vita che risale al 2020, anno in cui è scoppiato il covid e l'Italia è stato uno dei primi Paesi a chiudere tutto in un lockdown che ha cambiato per sempre la vita di molte persone.

Il racconto da Caterina Balivo a La Volta Buona è stato molto emozionante e Cristina si è commossa più volte ricordando la difficoltà che ha avuto a partorire da sola mentre tutti erano in casa.

Il racconto di Cristina Marino

Cristina Marino ha raccontato la difficoltà che ha avuto nel portare a termine la sua prima gravidanza senza avere la sua famiglia (Luca Argentero a parte) con lei: «Io e Caterina Balivo ci siamo conosciute che io ero già incinta della mia prima figlia, Nina Speranza. Mi ricordo benissimo che tuo marito Guido mi disse, era il 2020, che se volevo tornare a Milano sarei dovuta partire già oggi, perché tra due giorni ci avrebbero chiuso... E dopo due giorni ci hanno chiuso davvero ed è iniziato il primo lockdown, si è avverato tutto.

