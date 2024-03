Luca Argentero si gode il successo di Doc con la famiglia: le "foto d'artista" scattate dalla figlia di 3 anni Nina

di Redazione web

Luca Argentero, in questo momento, è il re delle fiction italiane. Il suo Andrea Fanti, Doc, della fortunata serie tv Doc-Nelle tue mani ha catturato il cuore di milioni di fan che, ogni settimana, seguono con grande passione le sue avventure e, soprattutto, desiderano sapere se, finalmente, riuscirà a recuperare i suoi ricordi e, quindi, anche i momenti romantici vissuti con Giulia (interpretata da Matilde Gioli).

Il successo

Doc è un successo strepitoso e Argentero se lo sta godendo al massimo insieme alla sua famiglia. Anche la moglie Cristina Marino, infatti, condivide storie in cui festeggia i numeri ottenuti dalla fiction e l'attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram, una nuova serie di foto scattate proprio dalla sua bambina che ha quattro anni. In una l'attore ha ringraziato il suo pubblico svelando anche lo share totale della puntata di giovedì 29 febbraio.

Il post

Argentero ha sempre dichiarato di amare sopra ogni cosa la sua famiglia: la moglie Cristina e i suoi due bambini Nina Speranza e Noè Roberto (che ha compiuto da poco un anno). L'attore e l'influencer sono anche molto riservati e cercano di pubblicare meno contenuti possibili con i figli, per non esporli troppo mediaticamente. Quando possono, però, li citano sempre in modo tenero nelle didascalie dei loro post social e così ha fatto l'attore nell'ultima serie di foto postate.

Argentero simula diverse pose davanti alla telecamera: prima sorride, poi, fa il broncio e, poi, il cuoricino con le mani. La didascalia svela chi gli ha scattato le belle immagini: «Foto di Nina», scrive Doc. Il post ha riscosso moltissimo successo sui social tanto che i follower di Luca si sono congratulati anche con la bambina che potrebbe essere una fotografa nata.

Luca Argentero festeggia Doc

Nelle sue ultime storie Instagram, poi, Argentero festeggia il 27% di share ottenuto da Doc, postando proprio una foto scattata dalla figlia Nina e scrivendo: «Grazieee!».

