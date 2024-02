Doc, tutti pazzi per Pierpaolo Spollon: lo show social in dialetto veneto

di Sara Orlandini

Doc-Nelle tue Mani è una delle fiction di maggiore successo degli ultimi anni. Uno dei protagonisti della serie tv è l'attore Pierpaolo Spollon che veste i panni del dottor Riccardo Bonvegna. Il suo personaggio è amatissimo perché è simpatico, spigliato ma anche molto profondo e sensibile con i pazienti. In poco tempo, Spollon è diventato una star anche sui social come, ad esempio, su Twitter in cui spesso, compaiono meme (mai offensivi o inadeguati ma molto divertenti) sul "buon Bonvegna". Su Instagram, poi, è ricoperto di complimenti per la sua simpatia e bravura. Nelle sue ultime storie Instagram, l'attore ha reso omaggio al suo Veneto.

Pierpaolo Spollon e il Veneto

Pierpaolo Spollon è originario di Padova e, proprio nelle scorse ore, si stava preparando per esibirsi al Teatro Cinema Bellini che si trova a Montagnana, nel padovano appunto. L'attore, però, ha voluto mostrare ai suoi follower, oltre al luogo in cui si trovava, anche l'accoglienza di un vero veneto e, quindi, filmandosi con il proprio smartphone, si è recato dietro alle quinte dove ha detto: «Vara qua (in dialetto veneto, guarda qui, ndr), il prosciutto di Montagnana, grissini, le fragole e la torta... il prosecco! Ecco l'accoglienza veneta, l'importanza delle piccole cose e l'attenzione ai dettagli... che artisti!». In una delle sue ultime storie, poi, Pierpaolo Spollon ha mostrato ai fan di essersi recato all'autolavaggio e, una volta che la macchina era pulita, si è rimesso al volante dicendo: «Tutti in Veneto!». Insomma, l'attore è proprio patriottico!

Pierpaolo Spollon sul set di Doc

Pierpaolo Spollon, quando era impegnato nelle riprese della terza stagione di Doc (ovvero quella in onda in questo periodo su Rai1), ha sempre postato molte immagini e storie dal set. Uno dei nuovi attori entrati a far parte del cast con cui Spollon ha condiviso molte scene, è Giacomo Giorgio, uno dei protagonisti della fiction di successo Mare Fuori. Per non parlare, poi, dell'amicizia con Luca Argentero e Matilde Gioli.

