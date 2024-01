Luca Argentero: «I miei figli sono la cosa più importante per me. Doc riserverà delle belle sorprese»

di Redazione web

Luca Argentero sta per tornare in televisione con la terza stagione (attesissima dai fan) della fiction Doc. Oggi, domenica 7 gennaio, è stato ospite a Domenica In dove ha raccontato a Mara Venier l'amore per i suoi figli e per il suo lavoro che gli ha permesso di conoscere tanti professionisti. L'attore ha, poi, svelato a grandi linee che cosa succederà al Dottor Fanti che il personaggio che interpreta su Doc.

Luca Argentero e l'amore per i suoi bambini

Luca Argentero, quando ha parlato dei suoi bambini, l'ha fatto con grande amore e affetto: «I miei figli sono la cosa più importante che ho fatto nella mia vita. Nina Speranza è stato un faro nella luce perché è nata proprio nel periodo del Covid e lei è già una donnina: ha tutte le sue cosine, i suoi giochini da femminuccia. Invece, Noè Roberto, anche se è piccolino, vedo già che ha proprio dentro di sé le caratteristiche del maschietto. Cristina (Marino, ndr), poi, è una mamma bravissima e molto presente. Noi abbiamo deciso di fare crescere i nostri figli in mezzo alla natura (in Umbria, ndr), anche se siamo molto spesso in città come Milano o Roma, perché crediamo che sia molto importante che i bambini stabiliscano un contatto con la natura. Secondo noi, sarà molto utile da adulti».

Poi, Luca Argentero ha fatto sapere che a febbraio uscirà un libro di fiabe per bambini: «Noi non ci addormentiamo senza favole. Nina le capisce e le piacciono tantissimo, mentre Noè non le capisce ancora perché è piccolino ma le ascolta volentieri. Il 13 febbraio uscirà il libro delle fiabe della buonanotte che è stato disegnato dalla zia di Nina e Noè che è una disegnatrice e illustratrice. Sono molto contento di questo progetto perché mi porta sempre ai miei figli».

La terza stagione di Doc

Infine, Luca Argentero ha parlato della terza stagione di Doc senza, però, svelare troppi dettagli: «Doc ricomincia l'11 gennaio e ci saranno otto puntate...

