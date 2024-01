Oroscopo 2024 amore: Gemelli, Bilancia e Acquario i più fortunati. Le previsioni segno per segno

Oroscopo 2024, amore e sesso: le previsioni di tutti i segni mese per mese, cosa dicono le stelle per il nuovo anno. Ecco l’Eroscopo 2024 del portale Incontri-ExtraConiugali.com, che anche per quest’anno ha commissionato uno studio astrale focalizzato - segno per segno - sulla trasgressione, sul sesso e sull’amore.

«Le novità, con l’arrivo di Plutone in Acquario il 21 gennaio e poi Giove che entra nei Gemelli il 25 maggio, riguardano in maniera più importante i segni d’aria: Gemelli, Bilancia e Acquario» rivelano gli astrologi interpellati da Incontri-ExtraConiugali.com. Ma tutto cambia a seconda del proprio segno zodiacale. Ma ecco le previsioni, andando per ordine, segno per segno.