Oroscopo di mercoledì 24 aprile, chi sale e chi scende: sorprese dal partner e regali ma non mancano gli intoppi

L'oroscopo di mercoledì 24 aprile 2024 si apre sotto buoni auspici per quasi tutti i segni. Sole, Giove e Urano sono in Toro; la Luna è nello Scorpione; Plutone in Acquario; Marte, Nettuno e Saturno affollano il cielo del segno dei Pesci. L'influenza di Mercurio retrogrado sta per finire: giovedì 25 aprile torna attivo e spazza via la nebbia astrale delle ultime settimane.

Il Leone riceve sorprese in amore. Giornata felice e spensierata per Ariete e Sagittario. I segni di terra, invece, devono usare tutto il loro coraggio per affrontare piccoli intoppi. Quelli d'aria si sentono (e sono) produttivi. Occhio al portafoglio per i segni d'acqua.

I consigli di Leggo per mercoledì 24 aprile. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.

Oroscopo di martedì 23 aprile, chi sale e chi scende: riflessione e ritorni di fiamma per alcuni