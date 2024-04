Oroscopo di martedì 23 aprile, chi sale e chi scende: i colpi di coda di Mercurio retrogrado portano problemi

L'oroscopo di martedì 23 aprile 2024 si preannuncia "problematico" per alcuni segni. Possibili sprazzi di positività per altri. Sole, Giove e Urano sono in Toro; la Luna è in Bilancia; Plutone prosegue il suo lento ma efficace transito in Acquario. Marte, Nettuno e Saturno affollano il cielo del segno dei Pesci. Secondo giorno della settimana in salita per molti a causa dei colpi di coda di Mercurio retrogrado. Ma niente paura: da 25 aprile le vibrazioni cambiano, l'astro della mente riprende la sua corsa. L'Ariete, a lutto per l'addio del Sole, riscopre l'ansia. Il Capricorno inizia a riprendersi e arrivano i primi successi. In generale i segni d'aria e d'acqua devono stare attenti alle persone che li circondano: i nemici, avvolti dalla nebbia creata da Mercurio, si nascondono.

I consigli di Leggo per martedì 23 aprile. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.

