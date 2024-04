Oroscopo di lunedì 22 aprile, chi sale e chi scende: riflessione e ritorni di fiamma insaspettati per alcuni

L'oroscopo di lunedì 22 aprile 2024 è contraddistinto dal consolidarsi dei transiti astrali. Il cielo è importante per i segni di terra, grazie all'influenza del Sole in Toro che inizia a farsi sentire. Nel segno anche Urano e Giove. La Luna è in Bilancia. Plutone è in Acquario. Marte, Nettuno e Saturno sono nel segno dei Pesci. Per i segni di terra è un momento di riflessione, soprattutto per il Toro, che sta cercando di capire quale strada vuole intraprendere il suo cuore. Grandi novità, invece, per il Cancro, che potrebbe rivedere una vecchia fiamma. Nel lavoro le cose iniziano ad andare meglio, un po' per tutti i segni.

I consigli di Leggo per lunedì 22 aprile. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.