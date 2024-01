Luca Argentero: «Chiesi a Fiorello di partecipare a Doc, ma rifiutò. Sanremo? Sarebbe un piacere andarci»

di Redazione web

Luca Argentero sta per tornare in televisione con la nuova stagione di Doc che comincerà giovedì 11 gennaio. L'attore che veste sempre i panni del dottor Fanti, in una recente intervista ha raccontato di cosa tratterà quest'ultima serie ma ha anche svelato un retroscena che riguarda il cast. Infatti, Argentero avrebbero cercato di coinvolgere nalla fiction anche Fiorello che, però, ha rifiutato.

L'intervista di Luca Argentero

Luca Argentero ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair a cui ha raccontato la nuova stagione di Doc: «Il dottor Fanti farà la guerra contro il suo passato, visto che cercherà di capire se i ricordi che gli stanno tornando in mente siano veri o meno, e con il potere e il denaro dettati da una nuova organizzazione dell'ospedale. La domanda è semplice: quanto siamo disposti a scendere a compromessi sull'efficenza economica quando c'è di mezzo la salute?».

Poi, l'attore ha svelato: «Visto che io e Rosario ci conosciamo bene, la produzione mi ha incaricato di contattarlo per cercare di convincerlo a interpretare sé stesso nel terzo episodio di DOC 3, ma molto comprensibilmente mi ha detto di no. Ci ho provato sapendo di fallire». Argentero, poi, ha anche parlato della sua idea dei social: «Ho una bassissima percezione dei commenti che mi riguardano perché non li leggo e cerco di non dare loro troppo peso. Sui social è molto facile scrivere quello che ti passa per la testa senza preoccuparti che le tue parole possano ferire qualcuno».

Luca Argentero e Sanremo

Infine Argentero ha anche risposto alla domanda "Se un giorno gli piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo": «Sarebbe un piacere andarci. Pierfrancesco Favino è stato bravissimo, ma non so se sarei un mattatore formidabile come lui. Sanremo è una festa del nostro Paese, oltre che un modo per festeggiare la nostra cultura e la nostra tradizione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 15:13

