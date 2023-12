Doc - Nelle tue mani, Luca Argentero: «Potrebbe essere l'ultima stagione, ma farei questo ruolo a oltranza»

di Redazione web

Doc-nelle tue mani è una delle fiction di Rai 1 di maggiore successo e, tra pochi giorni (precisamente dall'11 gennaio prossimo), i fan della serie potranno seguire le vicende di Luca Argentero, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon nella terza stagione. In una recente intervista, l'attore ha dichiarato che vestire i panni del medico Andrea Fanti è davvero un piacere e che non potrebbe mai stancarsi di questo suo personaggio, anche se, almeno per ora, non si parla della quarta stagione.

L'intervista di Luca Argentero

Luca Argentero ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair per raccontare il suo ritorno in televisione con la fiction Doc-nelle tue mani che è amatissima e seguitissima, basti pensare che ha incollato davanti al piccolo schermo più di 8 milioni di telespettatori. L'attore ha spiegato che in questa terza stagione, i ricordi del suo personaggio Andrea Fanti, che aveva perso la memoria in seguito a un incindente, si ripresentano: «Fanti dovrà anche vedersela con la gestione del denaro del reparto e con le questioni di potere. Inoltre, anche in questa serie non abbiamo paura di affrontare un argomento importante come la salute del cittadino. Attraverso gli occhi di Doc scopriremo come in un sistema ospedaliero che funziona al centro deve mettere la persona. Per questo c’è un grande affetto nei confronti della serie: Doc rappresenta il Paese in cui vorremmo vivere, non solo il medico che vorremmo incontrare. I medici sono i veri supereroi della quotidianità».

Il futuro di Doc

Infine, Luca Argentero ha risposto alla domanda riguardante il futuro di Doc che non si sa se avrà una quarta stagione: «La serie era progettata per tre stagioni ma per Doc ci sarei a oltranza, ma per ora non esiste una quarta stagione».

