Paolo Fox, gaffe con Bobby Solo a Domenica In: «L'amore? Perché non è già sistemato?». La risposta del cantante

Paolo Fox è stato ospite della prima parte di Domenica In che prevedeva il racconto da parte di alcuni cantanti celebri, come Bobby Solo o Donatella Rettore, sulle loro partecipazioni passate a Sanremo. L'astrologo ha, poi, raccontato all'artista, che è del segno dei Pesci, come sarà il suo 2024 e le gaffe che hanno fatto divertire Mara Venier e il pubblico in studio, non sono mancate. Ecco cos'è successo.

Paolo Fox su Bobby Solo

Mara Venier, al termine dell'esibizione di Bobby Solo a Domenica In, ha chiesto a Paolo Fox di parlare del futuro del segno dei Pesci, sotto il quale è nato il cantante. L'astrologo, quindi, ha detto: «Il futuro suo? Il segno dei Pesci quest’anno va forte soprattutto nei primi mesi: si possono fare contratti, ingaggi, concerti e anche guadagnare denaro, quello che magari non hai preso in passato. Perché il segno dei Pesci, a volte, è un po’ ingenuo e, quindi, è troppo buono e si lascia andare e si fida delle altre persone. Poi, è vero i nati sotto al segno dei Pesci hanno una personalità artistica e, ad esempio, amano la musica. Il segno di Bobby, poi, si vede anche dalla canzone “Una lacrima sul viso”, oltre ad esserci l’elemento dell’acqua, c’è anche sempre questo velo di nostalgia che è tipico dei Pesci».

La giacca di Paolo Fox in pendant con l'outfit dei Cugini di campagna#domenicain pic.twitter.com/tlmzHuTXb5 — giravoce (@sivocifera) January 7, 2024

Bobby Solo e l'amore

Infine, Paolo Fox, sempre sotto consiglio di Mara Venier, si è espresso sull'amore per i Pesci, ma ha commesso una mezza gaffe: «L’amore? Ma perché, non eri già sistemato? Nel senso che sono passati diversi anni quindi penso che una situazione d’amore ci sia, giusto?». Bobby Solo, quindi, ha risposto: «Sì certo, sono sposato da 29 anni con il mio angelo, mia moglie Tracy e abbiamo anche un figlio.

