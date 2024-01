Affari tuoi, Paolo Fox parla dell'oroscopo ma Amadeus è distratto: «Bisogna stare attenti a tutto». Cosa è successo

di Redazione web

Amadeus sta conducendo la serata finale (6 gennaio) della Lotteria Italia i cui biglietti vincenti saranno estratti durante la puntata di Affari Tuoi. Tra gli ospiti celebri dello speciale di Rai 1, c'è anche l'astrologo più famoso di tutti, Paolo Fox che, tra l'apertura di un pacco e una chiamata del "dottore", riferirà quali saranno le previsioni per i 12 segni zodiacali. Proprio durante il suo intervento, si è verificata una gaffe molto divertente.

La gaffe di Amadeus

La puntata di Affari Tuoi si sta svolgendo come tutte le sere: il concorrente chiama i pacchi da aprire e spera di tenere in gioco tutti i rossi. Dopo che Marco del Molise ha chiamato alcune regioni, ecco che Amadeus ha interpellato Paolo Fox che doveva raccontare il 2024 dei primi quattro segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Quindi, l'astrologo, dopo aver raccontato i primi due segni, è passato al terzo ma Amadeus è intervenuto dicendo: «Stai parlando dell'Ariete giusto?» e Paolo Fox ha detto: «No, questi sono i Gemelli». Il conduttore, quindi, sorpreso ha detto: «Ma l'Ariete è già finito?» e l'astrologo: «Sì, abbiamo già fatto anche il Toro». Tra le risate generali in studio, Amadeus ha aggiunto: «Bisogna stare attenti a tutto qui».

Paolo Fox alla Vergine (segno di Amadeus): “Le vie del Signore sono infinite. Grandi cambiamenti che sorprenderanno tutti. Vediamo se ci sarà il sesto”

Amadeus: “Noooo, ma non parliamo di Sanremo”#AffariTuoi #LotteriaItalia #Sanremo2024 #Sanremo2025 pic.twitter.com/G3SFaCJ841 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 6, 2024

Amadeus e Sanremo

Inoltre, quando Paolo Fox ha terminato i primi quattro segni e, dopo l'apertura di alcuni pacchi, ha parlato dei seguenti, tra cui la Vergine, segno di Amadeus, si è verificata un'altra gag.

