Sanremo, i Jalisse esclusi per la 27esima volta: «Avevano anche partecipato all'Isola (patendo la fame) per farsi prendere»

Amadeus ha annunciato i cantanti in gara al prossimo Sanremo 2024 e nemmeno nella prossima edizione ci saranno i Jalisse. Il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci non è riuscito a entrare nella tanto agognata lista e, per questo, i fan sui social si sono scatenati. Alcune persone stanno incolpando il direttore artistico che non ha saputo scegliere i Jalisse dopo tutte le volte che si sarebbero messi in mostra per avere una nuova chance all'Ariston. C'è chi ha parlato della loro esperienza all'Isola dei Famosi che non è servita come è stata utile, invece, ai Cugini di Campagna.

I Jalisse esclusi da Sanremo 2024

I Jalisse non parteciperanno a Sanremo 2024 e i social si sono ribellati alla loro esclusione. Infatti, subito dopo la lettura della lista da parte di Amadeus, su Twitter in tantissimi hanno scritto commenti del tipo: «Amadeus si dovrebbe VERGOGNARE per non aver preso i Jalisse quando loro si sono sacrificati partecipando all’Isola e patendo la fame... Alessandra non è arrivata in finale per non essere presa all’Ariston... GLI ITALIANI SONO INC*** NERI», «La maledizione non è stata rotta nemmeno da Amadeus» oppure «Non ho parole, non ci sono i Jalisse e in gara ascolteremo i Ricchi e Poveri e Loredana Bertè».

Amadeus si dovrebbe VERGOGNARE per non aver preso i Jalisse quando loro si sono sacrificati partecipando all’isola e patendo la fame Alessandra Jalisse non è arrivata in finale per non essere presa all’Ariston GLI ITALIANI SONO INCAZZATI NERI pic.twitter.com/wXvFWKX3sf — poliedrico (@salvatrash1) December 3, 2023

I meme sui Jalisse

Oltre a tutti i commenti che sono comparsi su Twitter, ci sono anche moltissimi meme. Ad esempio, una donna che disegna tantissimi trattini su una lavagna e la didascalia recita: «I Jalisse che contano tutte le volte che non sono stati presi a Sanremo».

