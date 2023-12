Giorgia a Sanremo: «Amadeus non ha dovuto convincermi, ho accettato subito la sua proposta»

di Redazione web

«Amadeus non ha dovuto convincermi: appena me lo ha proposto ho accettato subito!». Giorgia è entusiasta di essere una delle co-conduttrici di Sanremo 2024: non vede, infatti, l'ora di salire sul palco del Teatro Ariston che conosce già molto bene, dato che, vi si è esibita più di qualche volta. Giorgia sarà al fianco di Amadeus nella seconda serata della kermesse che è già molto attesa anche sui social.

L'intervista di Giorgia

Giorgia ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair in cui ha espresso tutta la sua contentezza ed emozione per essere stata scelta come una delle co-conduttrici di Sanremo 2024: «Ama non ha dovuto convincermi: appena me lo ha proposto ho accettato subito!». Poi, ha continuato dicendo: «Poter annunciare gli autori e il titolo dei brani è un sogno che si avvera, mi ci alleno da quando sono piccola, adesso, ovviamente, ho già l’ansia da prestazione. Vorrei riuscire a essere di supporto ad Amadeus, accompagnarlo con grazia, umanità e un po’ di gioia: quello è un palco molto difficile per chi è in gara. Stemperare l’agitazione prima della performance può essere utile, ci riuscirò?». E alla domanda "Tornerebbe in gara a Sanremo?" Giorgia ha risposto così: «Con Sanremo non si può mai sapere. Nel 1995 dopo la vittoria con "Come saprei" dissi basta. Ma l’anno seguente ero lì con "Strano il mio destino"».

Giorgia, oggi

Infine, Giorgia ha terminato la sua intervista dicendo: «Chi sono oggi? Non lo so.

