Teresa Mannino conduttrice a Sanremo: il tradimento al marito, il divorzio e il nuovo amore Andrea. La vita privata della comica

Teresa Mannino sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2024 e affiancherà Amadeus sul palco del Teatro Ariston durante la seconda serata della kermesse. La comica, proprio nelle scorse ore, è stata annunciata dal direttore artistico durante l'edizione delle 20 del TG1 e, alcuni minuti prima di scendere dal van nero (in cui era nascosta), ha pubblicato un video Instagram in cui dice: «Sono molto emozionata ma non posso dirvi il motivo, tra poco, scoprirete tutto». Ecco chi è Teresa Mannino, la comica voluta da Amadeus: dalla carriera alla vita privata (con tanto di tradimenti).