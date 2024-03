«Invio denaro ai miei genitori ogni mese per aiutarli ma ho ridotto la cifra dopo che ho scoperto cosa facevano. Sono sconvolta»

di Redazione web

A volte, accade che le persone generose siano quelle che, alla fine dei conti, paghino il prezzo più caro e solo perché "mettono dei paletti" vengono escluse, addirittura dalla famiglia. Così, è successo alla protagonista della storia che è comparsa su Reddit e che ha collezionato migliaia di visualizzazioni, like e commenti. Una ragazza ha sempre inviato denaro ai genitori per aiutarli economicamente salvo, poi, venire a conoscenza che gran parte della cifra veniva spesa dal fratello, assiduo frequentatore di feste e locali.

La storia

La protagonista della storia ha scritto un lungo post sul proprio profilo Reddit in cui ha spiegato: «Ogni mese inviavo ai miei genitori una somma di denaro prestabilito. Io sono cinese ma vivo negli Stati Uniti mentre i miei genitori sono rimasti nel mio Paese natale e mi faceva davvero molto piacere aiutarli economicamente, dato che, con il mio lavoro riesco a guadagnare davvero bene. Nonostante questo, conosco il valore dei soldi e quindi non li spreco. Era da diversi mesi, però, che notavo che sul conto di famiglia mancava spesso una somma grossa che non corrispondeva alle spese che mamma e papà dicevano di effettuare. Quindi, ho chiesto loro spiegazioni e, dopo diverse discussioni, sono venuta a sapere che i soldi che versavo, andavano in tasca a mio fratello che si divertiva a feste con gli amici.

I commenti social

Il post social è stato visualizzato migliaia di volte dagli utenti Reddit che hanno lasciato anche moltissimi commenti: «I tuoi genitori dovrebbero essere grati che li stai aiutando. Tuo fratello è un problema loro, non tuo. Sembra che si stiano approfittando della tua generosità» ha scritto qualcuno. «So che magari è doloroso ma tu stai mettendo dei paletti e, qualche volta, è giusto farlo» pensa qualcun altro.

