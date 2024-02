«Ho messo da parte migliaia di euro nel caso in cui io e mio marito ci separassimo. Sono una st***za se non voglio condividere nulla con lui?»

di Redazione web

Sicuramente "prevenire è meglio che curare" e questo proverbio potrebbe essere addattato a più situazioni della vita, anche a quei frangenti che riguardano le questioni sentimentali. L'amore, tra due persone che decidono di sposarsi, dovrebbe essere eterno ma questa visione romantica è scaduta ormai da un pezzo, almeno nella società moderna. Quindi, una donna che ha raccontato il suo "segreto" su Reddit, ha deciso di attuare delle precauzioni nel caso in cui il suo matrimonio dovesse fallire: ha racimolato varie migliaia di euro, nascondendo tutto al marito e dichiarando nel suo post che non riesce a sentirsi in colpa se non dovesse lasciare nemmeno uno spicciolo al compagno.

Ecco che cos'ha raccontato.

La storia

La protagonista della storia di Reddit ha scritto: «Quando mi sono sposata, mia madre è venuta da me e mi ha detto che avrei fatto bene a mettere da parte dei soldi come "fondo di fuga" nel caso in cui il mio matrimonio fosse fallito. Io sono molto innamorata di mio marito ma ho ascoltato mia madre. Quindi, ho cominciato a mettermi via del denaro togliendolo dal mio stipendio mensile e, ora, ho accumulato davvero una bella cifra: qualche migliaia di euro.

Lo scorso anno, lui ha subito un brutto incidente che lo ha costretto a letto per un lungo periodo per questo ha perso il suo lavoro. Ora, è impegnato con due lavori: uno in un'azienda e l'altro come autista Uber.

«Io e il mio ex abbiamo vissuto insieme anche dopo la separazione, lui non aveva soldi per un'altra casa. Quando se n'è andato è stato bellissimo»

I commenti social

Come c'era da aspettarsi, il post Reddit della moglie ha riscosso molto successo tra gli utenti social che, tuttavia, le hanno consigliato di parlare con il marito. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Tenere un segreto tutto per te, potrebbe andare bene ma stai attenta perché si potrebbero creare situazioni spiacevoli», oppure ancora «Io se fossi al tuo posto mi confiderei con mio marito e sarei sincera al 100% perché non si sa mai cosa possa capitare nella vita».

