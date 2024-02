«Non invito mia mamma al mio matrimonio perché non ha mai accettato il mio fidanzato. A lei non importa»

di Redazione web

Per una sposa il giorno del matrimonio dovrebbe essere il più bello della sua vita o, almeno, una giornata che, nel tempo, potrà ricordare piena di serenità e amore. Purtroppo, però, alle volte questo non è possibile perché magari l'atmosfera viene rovinata da qualche incomprensione o inconveniente. È il caso di una ragazza che sta per convolare a nozze con il suo fidanzato e che ha voluto raccontare la sua storia su Reddit.

La protagonista e il ragazzo fanno coppia fissa ormai da tre anni e hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore sposandosi. Tuttavia, la mamma di lei non ha mai accettato il futuro sposo perché pensa che la figlia si meriti di meglio. Se sulle prime la ragazza ha cercato di chiarire con la mamma, con il passare del tempo ci ha rinunciato vedendo una chiusura totale dall'altra parte.

La sposa ha, quindi, deciso di non invitare la madre al matrimonio.

La storia

La protagonista della storia comparsa su Reddit si è lasciata andare a un lungo sfogo e nel suo post ha scritto: «Io e il mio fidanzato stiamo insieme da tre anni e vorremmo costruirci una famiglia tutta nostra. Abbiamo, quindi, deciso di sposarci e stiamo organizzando tutto per il nostro matrimonio che vorremmo fosse perfetto. Tra vestiti, damigelle, catering e location ci sono tantissime cose a cui pensare, proprio per questo sono molto amareggiata dal fatto che mia mamma non ci sarà e non mi stia aiutando a fare nulla.

«Mia figlia vuole sposarsi nel giorno in cui è morta sua nonna. Molti parenti non verranno, ma lei non vuole cambiare data»

I commenti social

Il post amareggiato della futura sposa ha riscosso molto successo tra gli utenti Reddit che si sono schierati tutti dalla sua parte. Qualcuno ha scritto: «Ti sono vicina, mi è capitato lo stesso e non è una bella situazione», «Mi dispiace molto che tua mamma non riesca a pensare alla tua felicità piuttosto che alla sua» oppure ancora «Prova a viverti quel giorno nel modo più sereno possibile, sarà tua madre che in futuro si pentirà dei suoi comportamenti».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA