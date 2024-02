«Mia moglie ha speso 300 euro dal parrucchiere. Lei si è arrabbiata, ma le hanno pure detto che aveva avuto uno sconto»

di Redazione web

Tagliarsi i capelli, rifarsi il colore o, semplicemente dedicarsi qualche ora di relax dal parrucchiere è una coccola di bellezza che a molte donne piace concedersi. Il prezzo, però, può fare la differenza e trasformare il momento di piacere in un incubo. Come quando si passa il pomeriggio in un salone e, poi, in cassa si scopre di avere speso 300 euro. È il caso della moglie di un utente che su Reddit ha raccontato la sua storia. La signora si era sottoposta a un trattamento con la cheratina.

Cosa è successo

Il signore che ha raccontato la sua situazione in un post pubblicato su Reddit ha scritto: «Ieri mia moglie era arrabbiatissima. Aveva appena speso 300 euro dal parrucchiere per un trattamento alla cheratina e si è sentita "truffata". Prima del trattamento, essendo la prima volta che lo faceva, aveva chiesto quanto costava e la risposta era stata "Il costo va al grammo di cheratina... non so dirti quanta serve...". Lei, che aveva già chiesto ad altre amiche, pensava di spendere intorno ai 100-150 euro al massimo. La botta finale è arrivata al momento del conto: 300 euro "e ti ho anche tolto dieci grammi in più...", ha aggiunto la parrucchiera quando mia moglie ha contestato il totale che era risultato.

«Io e mio marito stiamo ospitando i miei genitori, ma loro vogliono dormire nella nostra stanza: ho rifiutato e mia mamma è furiosa»

I commenti social

Il post dell'utente Reddit ha riscosso molto successo sul social tanto che in moltissimi si sono espressi con commenti del tipo: «Io se fossi stata al posto di tua moglie mi sarei rifiutata di pagare»; «Purtroppo, quando si effettuano questo tipo di trattamenti, la sorpresa è sempre dietro l'angolo...» oppure ancora «Trovo scorretto che non sia stato dato un range di prezzo. Un parrucchiere sa fare il suo lavoro, bastava dire qualcosa come "Per la lunghezza dei tuoi capelli si può andare dai 100 ai 500 euro" (cifre a caso). Colpa anche di tua moglie che non ha insistito o non ha dato una cifra massima, tipo "Guarda il mio budget è 150, ci rientriamo?"».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA