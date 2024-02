«La mia ragazza mi aveva promesso un bel regalo di compleanno, poi ha cambiato idea. Mi ha illuso e ora fa l'offesa»

di Redazione web

Quando si avvicina il giorno del proprio compleanno, il festeggiato comincia a pensare a cosa gli verrà regalato per la sua festa e quando le sue aspettative (anche se tacite) vengono deluse, ecco che resta un po' di amaro in bocca. È successo così al protagonista della storia che si è sfogato su Reddit raccontando ciò che gli è successo: la sua fidanzata gli aveva promesso di fargli un bel regalo per il suo giorno speciale. Regalo, però, che non arriverà come ha specificato lui nel suo post social.

La storia

Il ragazzo che ha raccontato la sua storia agli utenti su Reddit ha scritto: «Il mio compleanno si avvicina, sarà la prossima settimana. Io non ho mai dato molta importanza a questo giorno tanto che non ho mai organizzato feste e nemmeno ricevuto molti regali ma va bene così. A Natale, la mia ragazza che, in questo momento, è disoccupata e deve far fronte a diverse spese relative alla casa, mi ha detto che mi aveva fatto un pensierino proprio perché economicamente non poteva permettersi di più. Tuttavia, aggiunse che mi avrebbe fatto una bella sorpresa il giorno del mio compleanno e avrebbe, quindi, rimediato al piccolo dono di Natale. Io le ho detto che non doveva preoccuparsi in questo modo e che, alla fine, è il pensiero che conta.

I commenti social

La storia raccontata su Reddit dal fidanzato offeso ha suscitato molto interesse tra gli utenti che hanno commentato in tantissimi. Qualcuno ha scritto: «Scusami ma la penso come la tua ragazza. Il comportamento che sta adottando è davvero infantile» oppure ancora «Capisco che a tutti faccia piacere ricevere un bel regalo ma, come hai detto tu, è il pensiero che conta. Ecco, mettilo in pratica questo detto».

