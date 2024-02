«Ho cacciato dalla festa mio nipote e i suoi amici perché mi prendevano in giro usando un linguaggio in codice... ma il nonno st***zo sono io»

di Redazione web

Secondo la visione dei nonni, quasi tutto ciò che fanno i nipoti è bene accetto, non bisognerebbe mai rimproverarli perché a quello ci pensano i genitori. Quindi, secondo questa stramba teoria non scritta, il nonno della storia di Reddit avrebbe dovuto chiudere un occhio nei confronti del nipote che, insieme ai suoi amici, lo stava prendendo in giro.

Il signore, tuttavia, come racconta nel suo post, non ha gradito il comportamento del ragazzino e per questo, bene o non bene, l'ha cacciato di casa. La sua reazione è stata appoggiata da alcuni utenti e bocciata da altri.

La storia

Il nonno protagonista della storia comparsa su Reddit ha spiegato agli altri utenti: «Ho organizzato una grande festa a casa mia. Mio nipote di 16 anni si è presentato con tre amici che si sono fermati alla festa con lui. Hanno subito iniziato a fare battute fuori luogo e a utilizzare un linguaggio che non capivo ma, ogni volta, che parlavano tra di loro, mi guardavano e scoppiavano a ridere. Penso lo facessero per attirare l'attenzione delle mie amiche giovani presenti alla festa. Io non sono un nonno tradizionale perché per lavoro viaggio molto e riesco anche a togliermi qualche sfizio.

I commenti social

La storia Reddit ha riscosso molto successo sui social, tanto che in tantissimi utenti hanno commentato. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Hai fatto bene, io avrei fatto la stessa cosa... i giovani d'oggi non portano abbastanza rispetto per i più grandi» oppure ancora «Io avrei lasciato correre, in fondo si tratta solo di alcuni ragazzini che vogliono solo mettersi in mostra. Avrebbero capito da soli che era sbagliato ciò che stavano facendo».

