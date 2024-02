«Ho chiesto alla mia damigella d'onore di cambiare il colore della sua pelle per il matrimonio e adesso lei non vuole più venire»

di Redazione web

Per una sposa, il giorno del suo matrimonio deve essere perfetto, nulla lo può rovinare. Tantomeno, una delle damigelle d'onore. Spesso, queste ultime sono le amiche più care della sposa e, spesso, non sono loro a decidere cosa indossare o come pettinarsi ma devono attenersi alle direttive della protagonista della giornata. Può, quindi, capitare che il vestito non piaccia o che il colore scelto dalla festeggiata non vada a genio a tutte. Ma cosa fare se alla sposa non piace la carnagione di una delle sue damigelle? È proprio ciò che è successo a una ragazza che ha raccontato su Reddit di avere chiesto alla sua amica di mettersi dell'abbronzante spray per scurire la sua pelle troppo chiara. Richiesta che è stata respinta.

La storia

La ragazza che ha raccontato la sua vicenda in un post su Reddit ha raccontato: «Una delle mie migliori amiche mi farà da damigella d'onore. Lei ha sempre avuto la carnagione molto chiara e "stonerebbe" nella foto insieme alle altre che, invece, sono più olivastre. Le ho chiesto di mettersi dell'abbronzante spray ma lei si rifiuta e a me sembra davvero incredibile che non mi voglia aiutare. È così pallida che sembra malata... Ciò che più mi infastidisce è il fatto che lei non teme che l'abbronzatura le stia male, semplicemente non trova giusta la mia richiesta.

I commenti social

Il post della futura sposa ha riscosso molto successo su Reddit e sono stati tantissimi gli utenti che hanno commentato. Qualcuno ha scritto: «Secondo me, la tua richiesta è alquanto ridicola, se la tua amica non volesse più venire al matrimonio, avrebbe ragione», «Io mi rifiuterei e starei a casa senza rimorsi» oppure ancora «Dovresti metterti nei suoi panni... come ti sentiresti se qualcuno avanzasse questa richiesta nei tuoi confronti?».

