«Ho cambiato il mio abito da damigella al matrimonio della mia amica e lei mi ha cacciata. È stato umiliante»

Il matrimonio è il giorno più importante della vita di due persone che desiderano celebrare in modo religioso la loro unione. Gli sposi (soprattutto la sposa) impiegano moltissimo tempo ed energie per organizzare tutto, specie per stilare la lista degli invitati e delle damigelle d'onore. Senza parlare dei vestiti e degli abiti che indosseranno queste ultime. La storia che, in poco tempo ha fatto il giro di Reddit, parla proprio di questo: la protagonista avrebbe dovuto partecipare alle nozze dell'amica in veste di damigella d'onore ma ha deciso di cambiare vestito e la sposa non ha proprio gradito. La ragazza si è sfogata sul social con gli altri utenti social che le hanno dato un consiglio prezioso.

La storia

La protagonista della storia si è lasciata andare a un lungo sfogo su Reddit dove ha raccontato: «La mia amica mi ha invitato al suo matrimonio e io ero una delle sue damigelle d'onore. Io sono una taglia forte e, quindi, certi tipi di vestiti preferireri non indossarli o, almeno, non un modello che segni troppo i miei punti critici. Così, dato che gli abiti che la sposa aveva scelto per le sue damigelle erano troppo corti, ho pensato di indossare un paio di pantaloncini sotto al vestito, così nel caso in cui si fosse alzato, non si sarebbe vista la biancheria intima.

I commenti social

Il post della ragazza che si è sfogata su Reddit ha attirato l'attenzione di moltissimi utenti social che hanno commentato con frasi del tipo: «E una persona così ti ostini ancora a chiamarla amica? Lasciala stare, ti ha solo messa in imbarazzo» oppure «Una vera amica non si comporta come lei! Allontanati finché sei in tempo».

