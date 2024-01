«Mia figlia prendeva in giro la sorellina perché non aveva amici. Ora non le permetterò di festeggiare il compleanno»

di Redazione web

Un papà arrabbiato si è lasciato andare a un lungo sfogo su Reddit dove ha raccontato agli utenti social la vicenda che riguarda le sue figlie adolescenti. Le ragazze hanno solamente un anno di differenza l'una dall'altra ma sono gli opposti: una popolare e amata da tutti a scuola, l'altra messa sempre in disparte ed esclusa. La ragazza popolare non aiuta la sorella e, quindi, ha deciso di farlo il papà.

La storia

Il papà che ha raccontato la sua storia su Reddit, ha scritto: «Ho 2 figlie, Jen di 15 anni e Kim di 14. Kim è molto popolare a scuola mentre Jen non ha amici. Qualche settimana fa era il suo compleanno e lei ha invitato tutta la classe sperando che qualcuno dei suoi compagni potesse venire. Kim trovava l'intera cosa molto divertente e prendeva costantemente in giro Jen dicendo cose come "Scommetto 20 dollari che non verrà nessuno" e, ovviamente, proprio come aveva immaginato, non è venuto nessuno. Eravamo tutti arrabbiati per questo mentre Kim rideva di Jen e la chiamava perdente e le diceva che ci sarebbero, invece, state molte persone che sarebbero andate al suo compleanno. Le ho detto, invece, che non ci sarà nessuno nemmeno da lei perché non farà nessuna festa. Il suo compleanno è tra pochi giorni e lei mi implora di lasciarla festeggiare, ma non lo farò. Mia moglie pensa che io stia reagendo in modo esagerato e che mi stia comportando da st***, ma le sto insegnando una lezione di vita: non si ride delle altre persone, specie se una è tua sorella. In più, Jen è piuttosto contenta che Kim non possa festeggiare e io voglio lasciarle almeno questa soddisfazione, dato che, è stata presa in giro già abbastanza».

I commenti social

Il post che il papà arrabbiato ha scritto su Reddit, ha riscosso molto successo tra gli utenti social che, tuttavia, si sono divisi.

