«Mia mamma è andata a letto con mio marito 48 ore prima del nostro matrimonio. Non mi vuole chiedere scusa»

di Redazione web

Quando una donna scopre di essere stata tradita dal marito, sicuramente passa momenti terribili di incertezza e tristezza, figurarsi se viene a conoscenza del fatto che il compagno (promesso sposo) l'ha tradita con la mamma. È ciò che è successo a una giovane sposa che ha raccontato la sua vicenda su Reddit riscuotendo grande successo tra gli utenti che si sono appassionati alla storia e hanno commentato in tantissimi.

La storia

La protagonista della storia ha raccontato su Reddit: «Tutto è cominciato il giorno del mio addio al nubilato: avevo organizzato una serata con le mie amiche e il mio fidanzato era, invece, uscito con i suoi amici. Quando sono tornata a casa, lui non c'era ancora ma io ero tranquilla perché sapevo che si stava divertendo. Ho scoperto in seguito dove fosse in realtà... Il giorno dopo, comunque, ci siamo sposati e tutto è andato benissimo. Qualche settimana fa, stavo parlando con mia madre di come una donna della sua età possa ancora conquistare ragazzi giovani e, tra un bicchiere di vino e l'altro, si è un po' lasciata andare e mi ha confessato che 48 ore prima del matrimonio aveva fatto sesso con mio marito. Non ci potevo credere e ho cominciato a gridarle contro dicendole che stava mentendo.

I commenti social

Il post che la ragazza ha pubblicato su Reddit ha attirato l'attenzione di moltissimi utenti che non potevano credere ai loro occhi: «Una madre che si comporta così nei confronti della figlia, non merita il suo amore», «Mi chiedo come si possa arrivare a tanto» oppure ancora «Se vuoi eliminare entrambi dalla tua vita, fai bene... ti hanno causato troppo dolore».

