«Ero sposata con un uomo ma la vera felicità l'ho trovata con mia moglie. La mia famiglia, all'inizio, era inorridita»

di Redazione web

Emma Heathcote-James ha raccontato la sua storia d'amore con la moglie Sharon con un pensiero pubblicato nelle pagine del tabloid inglese, Daily Mail. L'autrice ha spiegato che, prima della compagna, ha avuto un marito con il quale, però, sentiva sempre la mancanza di qualcosa, anche se, inizialmente, non riusciva a capirne il motivo. L'incontro con Sharon, ha aperto gli occhi di Emma che ha scoperto il vero amore e la felicità.

La storia

Emma Heathcote-James, sulle pagine del Daily Mail, ha scritto: «Quando avevo vent'anni mi sono fidanzata con il mio ragazzo di lunga data. Non mi ero mai fatta domande sulla mia sessualità e tantomeno avrei mai pensato di essere gay perché non ero mai stata attratta dalla donne. Inaspettatamente, però, mi sono innamorata perdutamente di un'altra ragazza. I sentimenti sono nati così, dal nulla. Amavo il mio fidanzato ma questo nuovo amore mi faceva provare sensazioni mai vissute prima. Quando dissi alla mia famiglia che volevo rompere il fidanzamento, mamma e papà rimasero inorriditi, erano furiosi e, più di ogni altra cosa, profondamente preoccupati per ciò che la gente avrebbe pensato di me. Mi dissero che era "solo una fase" e che l'avrei superata, quindi, decisi di sposarmi ma, com'era prevedibile, il matrimonio durò solo 18 mesi. Le cose tra me e il mio ormai ex marito non andavano e abbiamo deciso di separarci. Poi, ho conosciuto mia moglie Sharon e tutta la mia vita è cambiata».

Il matrimonio di Emma e Sharon

Emma Heathcote-James ha concluso scrivendo: «Ho incontrato la mia compagna Sharon durante un meeting a lavoro e ci siamo subito innamorate: sapevo di aver trovato la donna della mia vita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA