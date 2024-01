«Adoro utilizzare il cibo che c'è in frigorifero durante i rapporti, ma il mio fidanzato dice che è uno spreco inutile»

di Redazione web

Per rendere il sesso più piccante, curioso e anche divertente, esistono diversi metodi e "stratagemmi", anche se, alcuni di questi, non sarebbero proprio dei "metodi-antispreco". Sesso e cibo sono proprio i due elementi principali della lettera che una ragazza ha scritto all'esperta dell'amore e delle relazioni, Jane O'Gorman. A lei piace molto divertirsi tra le lenzuola, sotto alle quali porta anche diversi cibi. Questo starebbe, però, disturbando molto il suo fidanzato.

La vicenda

La ragazza che ha scritto all'esperta dell'amore del Daily Star, ovvero Jane O'Gorman, ha spiegato: «Amo il sesso e adoro anche il cibo e penso che questi due elementi insieme formino una combinazione irresistibile. Quando io e il mio fidanzato abbiamo rapporti, mi piace essere ricoperta di panna montata e glassa al cioccolato. Mi eccito con cubetti di ghiaccio sui capezzoli e sciroppo d'acero sulla coscia: i miei orgasmi sono favolosi. Proteggo il letto con asciugamani e teli di plastica e, ogni sera, prendo qualcosa dal frigo per portarlo in camera da letto. Per me è tutto molto bello, ma ho come l'impressione che il mio ragazzo si stia stancando di tutto ciò.

«Preferisco guardare un porno che andare a letto con mia moglie: il sesso delude e fa sudare, è complicato»

La risposta di Jane O'Gorman

Dopo avere letto la lettera della ragazza, Jane O'Gorman le ha risposto: «Abbiamo tutti gusti diversi. Il fatto è che, a volte, capita che ciò che noi amiamo, sia odiato da altri, in questo caso, il tuo fidanzato. Se ha sempre giocato solo per accontentarti, allora non è stato sincero... Mi chiedi se sia possibile trovare un compromesso... Quali sono le sue idee? Cosa vorrebbe fare invece di utilizzare il cibo? Io ti consiglio di parlarci perché, spesso, fino a quando non c'è un confronto non sappiamo che, in realtà, stiamo con una persona completamente diversa da noi. Alla fine potresti anche capire di avere bisogno di qualcuno che sia più simile a te».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA