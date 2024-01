«La fidanzata incinta del mio coinquilino se non smette di lamentarsi se ne deve andare, lui si è arrabbiato con me»

di Redazione web

Quando si convive con altre persone, una delle regole principali per il quieto vivere è quella che gli "ospiti" non sono ammessi perché porterebbero caos e disordine. Un ragazzo si è voluto sfogare su Reddit raccontando la propria situazione: il suo coinquilino ospita a casa loro la sua fidanzata incinta che, a causa degli ormoni della gravidanza, è diventata insopportabile.

Ecco cos'ha raccontato.

La fidanzata incinta

Il ragazzo che si è lasciato andare a un lungo sfogo su Reddit ha scritto: «Io e il mio coinquilino viviamo insieme da poco più di un anno e mezzo. Lui è fidanzato e la sua ragazza si è fermata spesso da noi, dato che, è capitato che le sue coinquiline portassero ospiti in casa e che, quindi, quest'ultima diventasse troppo affollata. Non ci sono mai stati problemi, anzi, lei è davvero simpatica. Tutto è cambiato quando è rimasta incinta. Ha cominciato a rimanere a casa nostra molto più spesso del previsto ed è diventata insopportabile! È sempre nervosa, non le va mai bene niente e, ogni due per tre, deve correre in bagno per le nausee... così, anche di notte.

«Il mio matrimonio è finito da anni, ho detto a mio marito che voglio il divorzio. La sua reazione mi ha sorpresa»

I commenti social

Il post che il ragazzo ha pubblicato su Reddit ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni hanno appoggiato il protagonista della storia, mentre, altri gli hanno dato contro. Qualcuno ha scritto: «Credo che dovresti capire che in gravidanza tutto è amplificato, magari lei non vuole davvero comportarsi così... dovresti avere più pazienza» oppure «Io se fossi in te, li avrei già mandati via, non si stanno comportando bene nei tuoi confronti, e poi quella è casa tua».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Gennaio 2024, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA