«La mia ragazza è incinta, ma io sono sterile (e lei non lo sa): è una situazione orribile»

di Redazione web

Il sogno di una coppia che ha dei progetti futuri ben definiti è, sicuramente, anche quello di avere dei bambini e di allargare, quindi, la famiglia. Proprio per questo, quando il test di gravidanza risulta positivo, entrambi i futuri genitori dovrebbero essere al settimo cielo. Non è stato così per un ragazzo che ha raccontato la sua situazione su Twitter. La sua storia ha riscosso molto successo tra gli utenti social. Ecco cosa è successo.

La storia

Un ragazzo si è sfogato sul profilo Twitter chiamato Fesshole in cui chiunque, in modo anonimo, può raccontare la propria situazione sentimentale, i propri problemi o stati d'animo. Il protagonista della vicenda ha scritto: «La mia ragazza è incinta e nessuno riesce a capire il motivo per cui io non abbia fatto i salti di gioia come lei. Ciò che loro e la mia ragazza non sanno è che, anni fa, ho subito un infortunio che mi ha reso sterile. Quindi, è impossibile che lei sia incinta, almeno come me. È una situazione orribile, non so proprio cosa fare e quale sarà la mia prossima mossa». Il post ha riscosso moltissimo successo su Twitter, tanto che, migliaia di follower hanno cercato di dare un consiglio utile al ragazzo della storia.

My girlfriend is pregnant, but no one can understand why I'm not super excited to become a dad. November 23, 2023

I commenti degli utenti

Sono state davvero moltissime le persone che hanno preso a cuore la storia del ragazzo che si è sfogato su Fesshole. Qualcuno ha scritto: «Io ti consiglierei di parlarne al più presto con la tua fidanzata e di non temere di rivelarle questa cosa, anche perché credo che anche lei abbia qualcosa da dirti...», «Ti consiglio di non prendere decisioni affrettate e di confrontarti prima con il tuo medico, magari il bambino è proprio il tuo» oppure ancora «Che situazione, non vorrei essere al tuo posto».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA