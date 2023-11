«Sono ossessionata dai tatuaggi, ora voglio diventare mamma: la gravidanza mi cambierà»

di Redazione web

Melissa Sloan è diventata famosa sui social a causa del suo aspetto che è stato condizionato dalla sua passione per i tatuaggi. La donna 46enne originaria del Galles, Inghilterra, possiede più di 800 disegni sul proprio corpo e il suo viso è completamente ricoperto di inchiostro. Ora, però, potrebbe essere il momento buono per prendersi una pausa: Melissa, infatti, sta cercando di diventare di nuovo mamma.

L'intervista a Melissa Sloan

Melissa Sloan è già mamma di sette figli: cinque avuti dal primo compagno e due dall'attuale fidanzato. La coppia sente di volere allargare la famiglia e, quindi, sta cercando un altro figlio. In un'intervista al Daily Star, la 46enne ha detto di essere pronta a rinunciare ai tatuaggi: «Non mi farò tatuaggi per circa nove mesi e questo perché sto cercando di rimanere incinta, sono sicura che questa gravidanza mi cambierà. Ho paura che l'inchiostro possa fare del male al bambino, alla creatura che sarà dentro di me. Ho smesso anche di fumare e di bere alcolici. Io e il mio compagno Luke desideriamo un altro figlio e, quindi, sono disposta a fare questa rinuncia. Credo che, se dovesse arrivare, questo bambino rappresenterà la mia realizzazione come donna e come mamma».

Melissa Sloan e i tatuaggi

Melissa Sloan, in varie interviste rilasciate ai tabloid inglesi, ha rivelato come il suo aspetto abbia spesso tratto in inganno chi la vedeva. In tanti, infatti, pensano che i tatuaggi possano, in qualche modo, definire il suo modo di fare la mamma o di essere una corretta cittadina inglese.

