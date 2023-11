Tatuaggio con il nome di Shrek sulla fronte, il tatuatore: «Non avrei mai pensato di fare una cosa del genere»

di Redazione web

Will Thomson è un noto tatuatore inglese che, sui social, posta sempre i suoi tatuaggi ringraziando i clienti che gli danno molta fiducia. Uno di loro, Harry Brown, si è proprio fidato dell'artista: non aveva dubbi che gli avrebbe tatuato in modo perfetto il nome di Shrek sulla fronte. L'orco verde della Dreamworks è diventato uno dei personaggi più amati dei film d'animazione ed, evidentemente, era l'eroe preferito del ragazzo che ha deciso di tatuarsi per sempre il suo nome.

Il post Instagram di Will Thomson

«Probabilmente questo è il tatuaggio più folle che io abbia mai fatto. Non avrei mai pensato di fare una cosa del genere. Grazie Harry per avermi dato fiducia e per essere sempre così fuori di testa». È questa la didascalia con cui il tatuatore Will Thomson ha deciso di accompagnare il video che lo riprende mentre tatua il suo cliente. All'inizio del filmato, l'artista scrive il nome di Shrek sulla fronte spaziosa di Harry, poi, inizia a ripassarlo con l'inchiostro e, tra una smorfia di dolore e l'altra del suo cliente, ecco che porta a termine l'insolita richiesta.

Il post è stato uno dei più visti nel profilo di Will Thomson a cui è stato chiesto il motivo per cui abbia accettato di tatuare un disegno del genere. Il tatuatore ha, quindi, risposto ironicamente: «Voi non lo sapete, ma ha un tatuaggio di Homer Simpson sulla parte posteriore della testa che dice 'DOH!'».

I commenti dei fan

Il post di Will Thomson ha riscosso molto successo tra i suoi fan che hanno commentato: «Non riuscirei mai a farmi un tatuaggio del genere...

