La tiktoker si tatua il nome del fidanzato in fronte. Poi spiega: «Tutto falso, ecco perché l'ho fatto»

di Cristina Siciliano

Un cuore diviso a metà, una frase speciale, l'iniziale del nome, il volto dell'amato. Sono questi alcuni dei tatuaggi che molte coppie si dedicano. E proprio nei giorni scorsi è diventato virale il video Tiktok di un'influencer in cui spiega che ha voluto dimostrare l'amore per il suo fidanzato con un tatuaggio. Stiamo parlando di Ana Stanskovsky, che ha condiviso con i suoi follower il suo ultimo tatuaggio, fatto proprio per amore del fidanzato Kevin. Ma il posto dove Ana ha scelto di farlo è davvero particolare: sulla fronte. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, l'influencer ha scelto di rivelare la verità. Ma andiamo a vedere cosa ha detto.

Le parole di Ana Stanskovsky

Ana Stanskovsky ha ammesso la verità attraverso un video che ha pubblicato sul suo profilo Tiktok. «Tutto quello che voglio dire è che mi pento del mio tatuaggio, ma non di questo - ha sottolineato Ana -.

L'influencer ha aggiunto: «E come persona completamente ricoperta di tatuaggi, sento che è mia responsabilità è quella di parlare apertamente e condividere la mia esperienza con tutti i miei follower. Quando le persone mi vedono sui social media la prima cosa che notano sono i miei tatuaggi. Adesso, se riesco ad influenzare le persone, voglio farlo nel modo giusto. Il tatuaggio per Kevin? Tutto falso».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA