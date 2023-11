«Ho sentito il petto stringersi mentre facevo joggin, un dolore incredibile. Con l'orologio ho avvisato mia moglie Laura e lei mi ha salvato»

di Cristina Siciliano

I due momenti prediletti della giornata dai runner sono indubbiamente mattino presto e sera. Questo perché si corre prima o dopo che la giornata lavorativa apra le danze al tran tran quotidiano. E lo sa bene Paul Whapham, 42 anni, di Swansea, in Galles che, durante la sua solita corsa mattutina, purtroppo, è stato colpito da un infarto. A salvarlo da quel malore improvviso è stato il suo orologio, uno smartwatch, con il quale è riuscito a chiamare sua moglie. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Ho sentito il petto stringersi, il dolore è stato incredibile»

«Ho sentito il petto stringersi - ha spiegato Paul Whapham a The Mirror -. Il dolore è stato incredibile. Sono riuscito a usare l'orologio per telefonare a mia moglie Laura. Fortunatamente ero a soli cinque minuti di distanza da lei.

Il 42enne ha aggiunto: «Hanno rimosso l'ostruzione e poi ho dovuto anche inserire uno stent. Mi è stato detto che avevo anche un edema polmonare, e quindi i miei polmoni si stavano riempiendo di liquido. È stato un po' uno choc per tutti anche perché non sono in sovrappeso e cerco sempre di mantenermi in forma. Le cure che ho ricevuto sono state eccezionali. Sono anche molto grato a mia moglie poiché è riuscita a portarmi in ospedale in tempo. Lei ha avuto una grande forza e lucidità nonostante lo spavento e la preoccupazione».

