Infermiera incinta finge di abortire e invia all'ex compagno le foto della neonata in terapia intensiva, ma era tutto finto: «Era angosciata dal lavoro»

Una storia di inganni e conseguenze. Alexandra Gregory, 25enne ha finto di avere una figlia dal suo ex compagno, Daniel Smith durante il periodo Covid-19. Una storia lunga e complicata che solo nei giorni scorsi ha trovato giustizia. La falsa notizia è stata svelata un mese dopo la presunta nascita della bambina. Alexandra Gregory, che ha poi dato alla luce un bambino con un altro compagno, è stata così oggi condannata a una pena detentiva di quattro mesi e sospesa dal lavoro per 18 mesi. In aggiunta, l'infermiera dovrà seguire un programma di trattamento di salute mentale di 12 mesi e 20 giorni di servizio comunitario. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La storia

Alexandra Gregory e Daniel Smith hanno avuto una breve relazione nel 2020. Dopo la loro separazione, l'infermiera Gregory ha confessato all'aora compagno di essere incinta.

Successivamente, l'infermiera ha inondato l'ex compagno di messaggi, comprese foto di lei mentre indossava il camice da infermiera e mostrava un pancione e moduli per il mantenimento dei figli. Nel gennaio 2021, poi, ha informato il suo ex compagno di aver dato alla luce una bambina, Aria, ma la piccola era ricoverata in terapia intensiva.

Perché l'ha fatto

La verità è emersa un mese dopo, quando il papà dell'infermiera ha rivelato alla zia di Daniel Smith che non esisteva alcuna bambina. Ad Alexandra Gregory è stato inoltre ordinato di pagare una somma come risarcimento a all'ex compagno. Il suo avvocato ha spiegato che la donna era angosciata dal suo lavoro come infermiera pediatrica durante il Covid -19.

