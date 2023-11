Si dedica al volontariato e una 94enne diventa la sua migliore amica: «Abbiamo 62 anni di differenza, ma averla nella mia vita è fondamentale»

di Cristina Siciliano

Compagnia, assistenza e supporto per gli anziani. La solitudine è uno dei problemi che affligono le persone più avanti con l'età, poiché spesso si trovano soli, senza amici o familiari. A tale proposito, Harley Raw che vive nel South Yorkshire, ha scelto di dedicarsi all'assistenza per gli anziani che vivono da soli. Determinata nel voler trasmettere il suo aiuto, Harley, che ora ha 32 anni, ha contattato un ente di beneficenza con sede nello Yorkshire fondato per combattere la solitudine e si è offerta volontaria per il programma «amicizia», che mette in contatto i più giovani con un vicino più anziano per un'ora a settimana. Ed è stato proprio in quel momento che Harley ha conosciuto la 94enne, Jean Williams.

Le parole di Jean

«Abbiamo avuto una connessione immediata», ha ricordato l'anziana Jean a The Mirror. «Harley era affettuosa e gentile, ed era davvero bello stare con lei, ha sottolineato Harley.

