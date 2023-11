A 24 anni si fidanza con un milionario che ha 33 anni in più: «Starei con lui anche se dovesse andare in bancarotta»

di Redazione Web

Le coppie con molti anni di differenza tra i partner sono sempre più diffuse: la lista è lunga e ci conferma ancora una volta la più classica delle verità, ovvero che l'amore non ha età. E lo sanno bene Allana Luke, 24enne, e il suo fidanzato Jeff Winn, 57 anni, proprietario di una villa con undici camere da letto a Newcastle-upon-Tyne, città dell'Inghilterra.

I due stanno progettando di sposarsi ma hanno ammesso che spesso sono costretti sentire gli innumerevoli giudizi negativi delle persone. Tuttavia, Allana Luke si dice infastidita e ha voluto lanciare un messaggio a tutti coloro che hanno espresso un pensiero cattivo in merito alla sua storia d'amore con Jeff Winn. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Allana Luke

Allana Luke oggi lavora come assistente personale di Jeff. «Non provengo da una famiglia benestante e sono cresciuta in una casa popolare - ha sottolineato la 24enne -. Non si può negare che Jeff sembri molto più vecchio di me. La maggior parte delle persone ritiene che io sia una ragazza in cerca solo dei suoi soldi. Non li biasimo perché sarebbe anche il mio primo pensiero. Ma voglio che le persone siano consapevoli che io starei con Jeff anche se lui dovesse perdere la casa e andasse in bancarotta». A riportare la notizia è The Mirror.

Il 2 giugno, Jeff ha proposto ad Allana di sposarla con un solitario scintillante da 3,4 carati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA