Pilota d’aereo porta a bordo i suoi genitori e si emoziona: «Ero nervosa, avevo paura del giudizio del mio papà»

In un tempo di #metoo e femminismo 2.0 ci sono donne, oggi, che riescono ad esprimere il loro talento con determinazione e costanza. Ed è il caso di Michelle Herberts, 28 anni, pilota per vocazione e passione, che ha portato concentrazione, forza e determinazione femminile in uno dei mestieri tutt'oggi a connotazione tipicamente maschile. La 28enne ha scelto di seguire le orme del suo papà, ex pilota di linea. E proprio nelle ultime ore, Michelle, pilota Wizz Air, ha raccontato qual è stata la sua sensazione quando ha portato a bordo dell'aereo per la prima volta i suoi genitori Mike, 76 anni, e Chris, 61 anni.

Le parole di Michelle Herberts

«Ero nervosa, emozionata e orgogliosa di far volare i miei genitori per la prima volta - ha spiegato Michelle Herberts a The Mirror -. I miei genitori mi hanno aiutata dal primo giorno ed era arrivato il momento di mostrare loro il mio duro lavoro. Tutto questo non sarebbe mai stato possibile senza l'aiuto dei miei genitori».

Michelle ha scelto di intraprendere questo percorso lavorativo grazie al suo papà che è stato per lei un modello da seguire.

Inizialmente la 28enne non aveva intenzione di seguire il percorso professionale del padre. Infatti Michelle ha conseguito anche una laurea in pedagogia e criminologia. Tuttavia, subito dopo gli studi, Michelle ha fatto domanda per entrare nella scuola di volo per la prima volta nel 2018 e si è diplomata nel 2021.

Oggi la 28enne possiede una licenza CPL (licenza di pilota commerciale) con teoria ATPL (licenza di compagnia aerea di trasporto aereo) e sta lavorando per ottenere la licenza ATPL.

